ظهور لافت لـ ياسمين صبري عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري صوراً جديدة في احدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بإطلالة رياضية، برشاقة ملحوظة، من أمام البحر، ولاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

وانتهت النجمة ياسمين صبري، من تصوير فيلم " البعبع" والتي تقوم فيه بدور البطولة مع النجم أمير كرارة.

وتواجدت النجمة ياسمين صبري في الشيخ زايد لتصوير آخر مشاهدها مع أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن في زد بارك.

وطرحت شركة سينرجى فيلمز الإعلان التشويقى لفيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.