ميزة جديدة في إنستجرام تسمح بتحميل الفيديوهات.. الطريقة هنا

أعلن إنستجرام Instagram ، واحدة من أكبر منصات الوسائط الاجتماعية في العالم، عن ميزة جديدة ستسعد مستخدميها بشكل كبير. وبعد سنوات من الطلبات، أجاب إنستغرام أخيرًا على النداء بالسماح للمستخدمين بتنزيل ومشاركة "ريلز" المنشورة من قبل الآخرين خارج التطبيق. وهذه الخطوة رد فعل واضح على ما فعلته تيك توك بنفس الأمر (وبنجاح، حيث يوفر علامة تجارية إضافية للمنصة عند مشاركة المحتوى عبر المنصات).

على غرار تنزيل مقاطع الفيديو من تيك توك، ستحمل "ريلز" إنستجرام علامة مائية، حيث أعلن آدم موسيري، رئيس إنستجرام ، عبر قناته في البث المباشر على إنستجرام يوم الثلاثاء، أن المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية سيتمكنون الآن من تنزيل "ريلز" مباشرةً على أجهزتهم بنقرة واحدة على أيقونة المشاركة واختيار الخيار "تنزيل".

مزيداً من السيطرة على المحتوى

تمنح هذه الميزة الجديدة المستخدمين مزيداً من السيطرة على المحتوى الذي ينشئونه ويستمتعون به على إنستجرام . وهذا يطرح تساؤلًا، إذا كانت الشركات قادرة على السماح للمستخدمين بتنزيل مقاطع الفيديو على أجهزتهم بهذه السهولة، هل يجب أن يتوفر هذا الخيار على جميع المنصات.

من المهم أن نلاحظ أن القدرة على تنزيل "ريلز" محدودة للمحتوى الذي ينشره الحسابات العامة. علاوة على ذلك، تحتفظ الحسابات العامة بالسلطة لتعطيل خيار التنزيل لريلزهم إذا كانوا يفضلون الحفاظ على سيطرة أكبر على توزيع محتواهم. وبينما لا يزال غير واضح ما إذا كانت "ريلز" المنزلقة ستحمل علامة مائية، يلمح الصورة المصاحبة لآدم موسيري إلى وجود شعار إنستجرام بجانب اسم الحساب. ويتبع هذا النهج نفس التوجه الذي اتبعته تيك توك في إرفاق علامة مائية بمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها. ويجدر بالذكر أن إنستغرام سمح سابقًا للمستخدمين بتنزيل"ريلز" الخاصة بهم من المسودات دون وجود علامة مائية، لذا فإن هذا سيكون تغييرًا جديدًا.

لقد أثرت إضافة "ريلز" بالفعل على إنستجرام ، حيث كشف مارك زوكربيرج خلال مؤتمر أرباح الربع الأول من عام 2023 أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصة زاد بنسبة 24%. وتتبع هذه المنصة تنسيقًا مشابهًا لتيك توك، منصة الفيديو الفيروسية. لذلك، فإن قرار إنستغرام بتمكين تنزيل "ريلز" يمثل بلا شك إنجازًا كبيرًا في تطور المنصة.