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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر رخيص وإمكانيات بريميوم.. خصم 32% على جوال Poco X5 Pro في الإمارات

Xiaomi Poco X5 Pro
Xiaomi Poco X5 Pro

تقدم شركة "شاومي" مع علامتها التجارية الفرعية "بوكو" جوالات متوسطة المدى بأسعار ميسورة التكلفة  وبمواصفات عالية و رائعة بالنسبة للسعر، ومن ضمن أفضل هواتفها "بوكو إكس 5 برو" الداعم لشبكات الجيل الخامس الذي يأتي بمزيج رائع وفريد بين السعر والإمكانيات.

نجد جوال "بوكو  إكس 5 برو" 5G على منصة أمازورن الإمارات متوفر بخصم كبير بمناسبة عيد الأضحى يصل إلى 32% من سعره الأصلي وهو معروض حاليا للبيع بـ 1,019 درهم إماراتي، مع إصدار ذات ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 8GB و 256 جيجابايت روم على التوالي.

Xiaomi Poco X5 Pro

في السطور التالية نرصد لك كافة تفاصيل الجهاز وفقا لما جاء على الموقع التقني المتخصص gsmarena.

مواصفات Xiaomi Poco X5 Pro

يأتي جوال شاومي بوكو مع شاشة عرض نوعها AMOLED تدعم مليار لون مختلف مقاس 6.67 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بكسل وكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة في المتر المربع، نسبة شاشة إلى عرض 86.8% ومدعم بـ "دولبي فيجين" وتقنية HDR10+، مع وطبقة زجاج حماية من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل جهاز شاومي بوكو بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM7325 Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.4 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 642L مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم.

يحزم جوال شاومي بوكو بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات وتصل إلى 100% خلال 45 دقيقة فقط، كما أنه يدعم الشحن العسكي بقوة 5 وات.

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بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد إعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية PDAF وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

نظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة المستخدم MIUI 14، الوزن الإجمالي للجوال 181 جرام، مع أبعاد طول 162.9 ملم وعرض 76 ملم وسمك 7.9 ملم، مع تصنيف IP53 المقاوم للماء والغبار.

بريميوم جوال شاومي بوكو بوكو إكس 5 برو Poco X5 Pro الامارات درهم كوالكوم Snapdragon

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