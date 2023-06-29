مليون مشاهدة في يوم واحد لـ عمرو دياب ونجله بـ نسمع بعض

تخطت أغنية الهضبة عمرو دياب بمشاركة نجله عبد الله مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ويقدم عمرو دياب خلال الاعلان أغنية مع نجله عبد الله حيث تحمل اسم نسمع بعض.

عبد الله شارك والده عمرو دياب مرتين في أغنياته للفيديو كليب من قبل، الأولى كانت في أغنية نقول ايه عام 2007 فى ألبوم الليلة دي، والثانية كانت عام 2009 حينما ظهر في أغنية وياه.

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد في بيروت يوم 18 أغسطس بعد غياب استمر لمدة 12 عامًا.

نشر الهضبة بوستر الحفل المقرر إقامته في بيروت، عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، معلقا : "لأول مرة بعد 12 عامًا.. الهضبة عمرو دياب في حفل مباشر ببيروت.

طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى.

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

عمرو دياب

وفي برنامج يدعى "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللوJoão Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصريةوموسيقى البوب حيث وصفه بأن الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

وحملت الحلقة عنوان (مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب) حيث تناول مقدمها الاشكال الموسيقيةالتي قدمها عمرو دياب في مسيرته ، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية "وورلدميوزيك أوورد" والتي حصل عليها الهضبة أربع مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم .

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية الى العالم منخلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية.