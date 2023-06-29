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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة عبد الرحمن تنافس أمير عيد بـ بلاك كات في ريفو

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

خلال الحلقة الثالثة من مسلسل "ريفو" الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، أعلنت ياسمين التي تقوم بدورها "سارة عبد الرحمن" عن افتتاح ملهى ليلي جديد "بلاك كات" في منطقة العجمي لمنافسة باند ريفو، في موسم الصيف، بمشاركة أدهم السلكاوي الذي يقوم بدوره "عمرو جمال" مما أدى لفيلم الفريق في أول أيامهم بسبب ذهاب الشباب جميعهم للبلاك كات، وخصوصا تقديمهم لمجموعة من الأغاني التي تناسبهم، ويحاول ريفو مجاراة الشباب وذوقهم، وعلى جانب آخر كان اللقاء الأول لسارة مع ابنها لأول مرة بعد عودته من الغربة رغم المشاكل التي تمر بيها مع زوجها ومحاولة الحفاظ على ابنها للمرة الأخيرة.

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ركين سعد تساعد والدتها على استعادة ذكريات الماضي بالموسم الثاني من ريفو


كل ذلك كان خلال الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل "ريفو" الذي عرض جزءه الأول فى يونيو الماضى 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبا.

 

ودارت أحداثه حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.

 

وبجانب ريفو تستعد سارة لعرض فيلم "بيت الروبي" مع النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ويعرض خلال موسم عيد الأضحى.

احمد السعدنى التسعينيات الحلقة الثالثة السنوات الماضية العناية المركزة الموسم الثاني المنصات الالكترونية

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