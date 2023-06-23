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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ركين سعد تساعد والدتها على استعادة ذكريات الماضي بالموسم الثاني من ريفو

ركين سعد
ركين سعد

انطلقت أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل ريفو، والذي يعرض حصريًا على منصة watch it ، وركزت الحلقات على قصة مريم (ركين سعد) ومساعدتها لوالدتها الحقيقية وإخراجها من المصحة العقلية، والسفر معها للعجمي إلى منزلهم القديم، في محاولة لجعلها تستعيد ذكريات الماضي وتتمكن من التعرف عليها، مع رغبتها في اكتشاف أسرار والدها المتوفي حسن فخر الدين (محسن محيي الدين) وشقيقها شادي (أمير عيد).

 

واستمرت مريم في البحث عن باند ريفو وأغانيهم، والاستماع لحكايات أعضاء الباند عن قصة سفرهم للعجمي ورحلة صعودهم ليصبحوا أحد أشهر الفرق الموسيقية في التسعينيات، لكن دون أن تعلم أنهم يخفون عنها بعض الأسرار المهمة عن والدها وعن شادي.

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ويتكون مسلسل ريفو من 10 حلقات، ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

 

وتنتظر ركين سعد عرض مسلسل سفاح الجيزة المستوحى من أحداث حقيقة، ويتكون المسلسل من 8 حلقات ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد، كما تنتظر الموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بشخصية نوف في الموسم الأول على منصة نتفليكس وتصدره تريند المنصة عربيًا طوال فترة عرضه.

الموسم الثاني أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل ريفو ركين سعد سارة عبد الرحمن مسلسل مدرسة الروابي للبنات مدرسة الروابي للبنات مدرسة الروابي محسن محيى الدين

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