أخبار الفن| حالة مادونا بعد دخولها العناية المركزة.. أحمد السعدني يكشف موعد طرح مسلسل "سيب وأنا أسيب"

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشف الفنان أحمد السعدنى عن موعد طرح مسلسله الجديدة “سيب وأنا سيب” عبد منصة شاهد .

وكتبت أحمد السعدنى عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" 22/7 إن شاء الله ".

تشهد دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، الأربعاء أول أيام عيد الاضحى، حيث بلغت إيراداته 13 مليون جنيها.

فيلم بيت الروبى

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 5.8 مليون جنيها ، ليحصل علي المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات .

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن خروج النجمة مادونا من غرفة العناية المركزة وبقائها تحت الرعاية الطبية وذلك بعد إصابتها بعدوى بكتيرية نقلت إثرها إلى المستشفى، بعدما فقدت الوعي.

وتسببت وعكة مادونا الصحية، في إلغاء جولتها الغنائية التي كانت مرتقبة في منتصف شهر يوليو المقبل، وكذلك تم إلغاء باقي التزاماتها خلال الفترة الحالية.