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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السعدني يكشف عن موعد طرح مسلسل "سيب وأنا أسيب"

صدى البلد

كشف الفنان أحمد السعدنى عن موعد طرح مسلسله الجديدة “سيب وأنا سيب” عبد منصة شاهد .

وكتبت أحمد السعدنى عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" 22/7 إن شاء الله ".

وأعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسلها الجديد سيب وأنا سيب بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد.

وعرضت المنصة جزء من تفاصيل المسلسل وكتبت على صفحتها أن فكرة المسلسل تدور حول" خطوبة فنان مشهور بفاشون بلوجر تشعل السوشيال ميديا، مسلسل جديد بطولة هنا الزاهد و أحمد السعدني مسلسل بعنوان سيب وأنا سيب.

تدور أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب، في إطار اجتماعي  ممزوج بالكوميديا خلال 10 حلقات، حول الشخصية التي تجسدها هنا الزاهد، حيث تقوم بدور خياطه تتحول لفاشون  بلوجر خلال الأحداث.
وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل سيب وأنا أسيب، العديد من الفنانين مع هنا الزاهد، منهم: أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته الفنانة هنا الزاهد علي مسلسلها الجديد مع الفنان أحمد السعدني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

ونشر أحمد فهمي صورة بوستر المسلسل عبر خاصية الإستوري، وعلق كاتبًا: “مبروك يا ألذ واشطر ناس إن شاء الله نجاح كبير”.

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