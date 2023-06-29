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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النجمة العالمية مادونا تدخل العناية المركزة بعد فقدانها للوعي

مادونا
مادونا

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن تعرض النجمة مادونا لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى، بعدما فقدت الوعي. 

وأفادت التقارير الإخبارية أن ملكة البوب مادونا، تم احتجازها في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات نيويورك الأمريكية، وتبين من الفحوصات الأولى إصابتها بعدوى بكتيرية. 

وتسببت وعكة مادونا الصحية، في إلغاء جولتها الغنائية التي كانت مرتقبة في منتصف شهر يوليو المقبل، وكذلك تم إلغاء باقي التزاماتها خلال الفترة الحالية. 

حول مادونا 

تتربع مادونا، على القمة منذ أكثر من ربع قرن، لا يوجد لها منافس في نوع موسيقاها، ودائمًا ما تختار الكلمات والقضايا المثيرة لتقدمها، ورغم انها من أكثر الشخصيات جدلًا في العالم، والاجرأ على الاطلاق، الا ان لديها جانبا انسانيا لم يكتشفه سوى المقربون منها.

صُنفت مادونا من قبل موسوعة جينيس كأعلى نجمات الغناء مبيعًا في العالم من حيث نسخ الالبومات حيث باعت أكثر من 300 مليون نسخة.

أثارت مادونا الجدل حول العالم عندما قامت بتقبيل النجمتين بريتيني سبيرز وكريستين اجيلرا قبلات ساخنة في حفل توزيع جوائز "MTV" عام 2003، ووجهت اليها اتهامات بالشذوذ الجنسي.

واجهت مادونا سيلا من الشتائم من قبل نجلها "روكو" من زوجها السابق المخرج البريطاني جاي ريتشي منها وصفه لها بانها عاهرة، وقيامه بحجبها من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب رفضه للعيش معها في أمريكا ورغبته في البقاء مع والده في لندن.

كشفت النجمة الأمريكية أنها تعرضت للاغتصاب تحت تهديد سكين في سنواتها الأولى في نيويورك، وايضًا لحادثة سطو تحت تهديد مسدس في بداية مشوارها الفني.

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