إدارة العلاج الحر تضبط أدوية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

شنت إدارة العلاج الحر بكفر الشيخ، حملة تفتيشية موسعة شملت مركزي فوة والرياض، وذلك بالتنسيق المشترك مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين، ووزارة التموين، استهدفت ضبط المنشآت الطبية التي تمارس نشاط بيع الأدوية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

شملت الحملة فريق متخصص ضم كلاً من الدكتور أحمد رجب وفريق العلاج الحر بفوة والدكتور محمود المزين وفريق العلاج الحر بالرياض.

أسفرت الحملة عن رصد منشآت تقوم بتداول أدوية غير مصرح ببيعها داخل العيادات، مما يعد مخالفة جسيمة للوائح المنظمة للعمل الطبي والصيدلي.

ونجحت الحملة في ضبط 1400 كبسولة من أصناف مجهولة المصدر وغير مسجلة، تحريز 500 عبوة كريم غير مسموح بتداولها داخل هذه المنشآت، ضبط 1680 أمبول مخالف للقوانين المنظمة للاستخدام الطبي.

وجرى تحرير المحاضر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تلك المنشآت، لضمان وقف هذه الممارسات التي تهدد سلامة المرضى وتخالف أمانة المهنة.

وأكدت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ استمرار جهودها الدؤوبة في ملاحقة كافة التجاوزات داخل المنشآت الطبية الخاصة على مستوى المحافظة.