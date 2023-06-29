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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من أوكرانيا بشأن نهاية الحرب ضد روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إن أوكرانيا مستعدة لمواصلة النزاع المسلح لسنوات عديدة.

وقال كوليبا، في مقابلة مع وسائل إعلام إيطالية: "أجرينا دراسة استقصائية بين مواطنينا، و58 ٪ من الأوكرانيين يقولون انهم مستعدون لمقاومة لسنوات حتى أن بلدنا لديه مكان للفوز. لقد أدرك الأوكرانيون أن الحرب قضية وجودية".

وأضاف: “لا يمكننا تقديم تنبؤات حول نهاية الأعمال العدائية”.

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وقال وزير الخارجية الأوكراني: “أعمل كل يوم لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والآن ستكون شروط التسوية لكييف مختلفة.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي : "الآن، بعد أن ضاعت فرصة السلام بفضل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، ستكون شروط التسوية لكييف بالطبع ستكون مختلفة".

روسيا أوكرانيا

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