خلافات ميراث .. تفاصيل إصابة شخص على يد شقيق زوجته بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيق زوجته بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ، وشقيق زوجته "أحدهما مصاب بجروح متفرقة بالجسم") وطرف ثان (شقيق الثانى" مصاب بجروح متفرقة بالظهر") جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، بسبب مشادة كلامية بين الطرف الثانى وشقيقته "زوجة الأول" لخلافات حول الإرث تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.