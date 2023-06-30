عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك |ترتيب الدوري المصري

نجح الأهلي في الحفاظ على صدراة جدول ترتيب الدوري المصري عقب الفوز أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة ال ٣٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 نمن 26 مباراة، بفارق نقطة عن بيراميدز.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 35 نقطة يحتل بها المرتبة الـ11 في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، يليه المصري في المرتبة الرابعة بـ44 نقطة.





جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023



الأهلي - 68 نقطة

بيراميدز - 67 نقطة

فيوتشر - 57 نقطة

الزمالك - 56 نقطة

المصري - 44 نقطة

المقاولون العرب - 34 نقطة

فاركو - 41 نقطة

الاتحاد - 41 نقطة