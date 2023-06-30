الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي وآخر جزائري

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف الزمالك من التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد شبانة في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن اوسوريو المدير الفني للزمالك طلب التعاقد مع ظهير أيسر قادر علي اللعب بالقدم اليسري

واضاف شبانه أن الزمالك يقترب من ضم النجم الجزائري حسين الدهيري حيث إنه يمتلك كافة الإمكانيات المطلوبه مشددا على أن هناك أيضاً أحمد أيمن منصور.

وتابع أن الزمالك يدرس التعاقد مع أي من اللاعبين مشددا أن النجم الجزائري الأقرب .

واضاف أن هناك بعض الأحاديث عن إمكانية انضمام أيمن أشرف نجم الأهلي للزمالك .