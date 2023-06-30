أسامة حسن يكشف مخطط الأهلي لضم نجمي الدوري المصري وإمام عاشور كلمة السر

كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق سر تردد أنباء عن انضمام أمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد أسامة حسن في تصريحات بالفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” ان أمام عاشور يقترب من العودة للزمالك مره اخري مشددا لن الاهلي يقترب من حسن صفقتي بالدوري المصري ويرغب في إبعاد اي من الأندية المنافسه عن التعاقد معهما .

وأضاف أن الاهلي يسعي لضم محمود حمادة نجم فاركو لتدعيم خط الوسط بالاضافة لحسم صفقة محمد رضا بوبو من فيوتشر مشددا أن الأهلي متخوف من مزاحمة اي من أندية الدوري علي اللاعبين وارتفاع المقابل المادي.

وتابع أسامة حسن أن الاهلي اثار فكره التعاقد مع أمام عاشور لإبعاد النظر تماما عن هدف الفريق الأساسي بالميركاتو الصيفي .