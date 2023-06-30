السيسي: القوات المسلحة والشرطة تصدوا بصدورهم لمواجهة الإرهاب الأعتى والأشرس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الصمود الذي أظهره المصريين خلال السنوات الـ 10 الماضية منذ ثورة 30 يونيو سيظل محلا لدراسة الباحثين والمفكرين، فكم من تساؤلات كثيرة عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية وقواته المسلحة.



وقال الرئيس السيسي، إن الكثير احتار في منبع هذه الإرادة الصلبة والعظيمة التي لا تلين والتي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الخطير إلى دولة متماكسة ينعم شعبها بأمن واستقرار غال الثمن، دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجهة إرهاب هو الاعتي والأشرس، وقدم رجالهم أرواحهم كي يعيش الوطن ويزدهر.