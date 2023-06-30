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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

صدى البلد

تسبب اصطدام سيارة ملاكي بالسور الخرساني على طريق الفيوم في إصابة قائدها الذي تبين انه لاعب بمنتخب مصر للملاكمة. 

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الفيوم.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع إدارة المرور وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي اتجاه مدينة السادس من أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بالرصيف أمام بوابة ٣ بحدائق الأهرام.

أسفر الحادث عن إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة ومرافقه ونقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق

إصابة لاعب بمنتخب مصر لاعب بمنتخب مصر للملاكمة اصطدام سيارة ملاكي أكتوبر ادارة المرور

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