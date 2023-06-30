بعد سنوات من الإهمال وغياب التطوير..30 يونيو تعيد مصانع الغزل والنسيج للحياة

كانت 30 يونيو انطلاقة للدولة المصرية علي كافة المستويات حيث شهدت تطورا كبير علي مستوي البنية التحتية ومشروعات الطاقة فضلا عن إعادة هيكلة الصناعات التي تشارك فيها الدولة واستغلال الأصول المملوكة لها.

وكانت صناعة الغزل والنسيج في مقدمة الصناعات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قمة أولوياته منذ توليه إدارة البلاد نظرا للميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذه الصناعة، فبعد سنوات من الإهمال وتراكم المديونيات وتهالك المعدات المصانع التي لم تشهد اي تطوير منذ ستينيات القرن الماضي تم احياءها من جديدة وتطويرها بشكل كامل بدءا من زراعة القطن وحلجه حتى الوصول إلى المنتج النهائى.

وارتكزت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التي انطلقت منذ 2016 علي مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع نحو 6 مرات من خلال دمج شركات الغزل و النسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط .

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج نحو 31 مليار جنيه تبلغ تكلفة الإنشاءات نحو 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع .



أولا تجربة زراعة القطن قصير التيلة





حرصت الدولة على خفض الفجوة الاستيرادية للقطن من الخارج وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا لذا نفذت تجربة هامة خلال الثلاث أعوام الماضية بمنطقة شرق العوينات على مساحة حوالي 200 فدان، وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار في عام 2021،وبلغت المساحة المزروعة حتي الآن نحو 1000 فدان، حيث إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%) للأقطان طويلة التيلة، وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا بحسب وزارة قطاع الأعمال العام.

وتستهدف الدولة زراعة 1600 فدان قطن قصير التيلة في اراضي مستصلحة حديثا منهم ألف فدان في شرق العوينات و 600 فدان في توشكي.



محالج الأقطان

ويشمل مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تطوير محالج الأقطان بدمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط وتستهدف الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام إنشاء 7 محالج مطورة لمواكبة المتطلبات العالمية في نظافة وتتبع الأقطان.

- إنشاء 4 محالج مطورة في الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وسيتم إنشاء 3 آخرين خلال العام الجارى.

وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.

- تم تأسيس شركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع لإنتاج زيت بذرة القطن بطاقة سنوية 20 ألف طن، وجاري حاليا الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمعاصر في المحالج الجديدة وتركيب الآلات.

تطوير المصانع

وبالوصول للمرحلة النهائية من الصناعة تضمنت تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات من بينها بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة للحصول على تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية ليتم تدبير 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و600 مليون يورو من المؤسسات الأجنبية لعقود توريد الماكينات.



بالاضافة الى تحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية وتم التعاقد مع وارنر كاستشارى عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.

وجارى الآن على قدم وساق تنفيذ الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في العام الجاري.

ومن المتوقع يشهد عام 2024 افتتاحات مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها ، وتستحوذ شركة المحلة الكبرى علي 40% من إجمالي خطة التطوير شركات الغزل والنسيج، وهي أولى الشركات المستهدفة بالتطوير إضافة لشركات حلوان والدلتا.



أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم



وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يوليو 2021 عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، ومن المقرر افتتاحه يناير المقبل.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

وبلغت قيمة الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة جاما للإنشاءات نحو 780 مليون جنيه.



مصنع غزل (4) و (6) بالمحلة الكبر

فى أغسطس 2022 تسلم مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة الواردة للمصنع مؤخرًا بعدد 60 حاوية.

وتضم الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل ، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت بمصنع "غزل 4".

وكانت الشركة القابضة قد تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، بقيمة نحو 540 مليون يورو.

وتم الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة فى مصنع "غزل 4" تمهيدا لتشغيل المصنع في يوليو المقبل والذي سيكون اول افتتاحات مصانع الغزل بعد تطويرها

ويضم مصنع غزل (4) عدد 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

وتتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

مصانع كفر الدوار



وقعت الشركة الوطنية للمقاولات و الشركة القابضة للغزل والنسيج عقود الأعمال الإنشائية لتطوير مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار و التى تضم 5 شركات جاري دمجها، وسيقام المشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي: مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

وتبلغ التكلفة الإنشاءات هذا المشروع 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات،ومن المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

إنتاج الجينز

وتستهدف للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات.

وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع التطوير الشركات التالية حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم - طنطا)، وجه قبلي وجارى الان الطرح والترسية على شركات المقاولات.



إيجيبشيان كوتون هب

اسست وزارة قطاع الأعمال العام شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وتستهدف شركة ECH فتح عددا من الفروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية.