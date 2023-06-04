تطوير الغزل والنسيج.. فتح أسواق جديدة وتعزيز الهوية المصرية أهم تكليفات القيادة السياسية لتطوير القطاع

قطاع الأعمال:

- الاكتفاء من الأقطان قصيرة التيلة يتطلب زراعة 600 ألف فدان سنويا

- مصانع الغزل المطورة تحتاج نصف محصول القطن المصري طويل التيلة

- 2024 عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها



تجرى على قدم وساق استعدادات لتطوير أداء شركات الغزل والنسيج ضمن المشروع القومي لتطوير قطاع الغزل والنسيج بداية من زراعة القطن وانتهاءا بمراحل التصنيع وفتح أسواق جديدة في الخارج و تلبية احتياجات السوق المصري وتعزيز الهوية المصرية باعتبارها أحد تكليفات القيادة السياسية.



واستهل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم جولته الميدانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بلقاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة.

وتم عقد اجتماع بحضور رشا عمر مساعد الوزير، وقيادات المحافظة والشركة القابضة الغزل و النسيج، ورئيس شركة غزل المحلة، لمناقشة المخطط العام وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بشركة المحلة استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل و النسيج و التى تبدأ بمصنع "غزل 4" خلال شهر يوليو المقبل.

وتمت مناقشة أعمال التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومواعيد التشغيل التجريبي والافتتاحات فى ظل انطلاق أصوات ماكينات مصنع "غزل 4" اليوم السبت كأول مصنع يتم تشغيله فى إطار خطة التطوير التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية الأخرى مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.

ناقش الاجتماع أيضا إعادة رصف الطرق المؤدية إلى الشركة و فتح محاور جديدة تربط الشركة بالمحور الجديد خارج المدينة، و مراجعة الدراسات المرورية، ورفع كفاءة البنية التحتية استعدادا للتعامل مع الإنتاج الجديد، و ما يحتاجه من دخول مستلزمات صناعة ومواد خام.

وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة و شركة غزل المحلة للتنسيق خلال المرحلة المقبلة استعدادا لافتتاح المصنع الجديد.

وناقش الدكتور عصمت خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل التى تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبي، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأي معوقات تحول دون ذلك.

وأشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع فى توقيتاته المحددة و أعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين وكذلك التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.

وتابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

ز قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن عدم استيراد الأقطان قصيرة التيلة يتطلب زراعة 600 ألف فدان سنويا.

أضاف أنه من الصعب تنفيذ ذلك مرة واحدة، في ظل المخططات الزراعية وأولويات الدولة، موضحا أنه من المستهدف التوسع في زراعة القطن قصير التيلة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن ذلك يتطلب الكثير من الإجراءات والاستثمار.

تابع: يبدأ ذلك بتحديد الأماكن التي يمكن التوسع بها بعيدا عن شرق العوينات، واجراء تجارب عليها لمعرفة النتائج، مثلما تم في تجربة شرق العوينات والتي اسفرت عن نتائج جيدة لإنتاجية الفدان.

ونوه وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه سيلي ذلك التوسع في وجود محالج للقطن قصير التيلة، منوها بأن خطة تطوير المحالج مستمرة ويوجد حاليا 4 محالج مطورة وستصل إلى 7 محالج، فضلا عن تطوير المحالج القديمة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص، وأوضح وزير قطاع الأعمال العام ، أنه سيتم من خلال عدة نماذج خاصة في مجال الصباغة والتجهيز.

وصرح بأن مصانع الغزل والنسيج الجديدة والمطورة ستحتاج نحو 62 ألف طن قطن سنويا أي ما يعادل 50% من القطن طويل التيلة الذي يتم زراعته على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام ان حجم الأراضي المنزرعة من القطن طويل التيلة خلال العام الماضي بلغ 330 ألف فدان بإنتاجية تزيد عن 2 مليون قنطار، بما يعادل 140 إلى 145 ألف طن.

وأضاف: تحتاج مصانع الغزل أيضا الي نحو 70 ألف طن من القطن قصير التيلة سنويا.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام ، أنه سيتم التكامل ما بين مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير احتياجاتهم، فضلا عن توفير جزء من احتياجات القطاع الخاص من الغزول عالية الجودة، بالاضافة الي تصدير جزء كبير من الإنتاج الخاصة بمصنع غزل 4.



سعر القطن



وحول سعر القطن، أشار عصمت الي أنه تم وضع سعر استرشادي بنحو 5500 جنيه للقنطار لتشجيع الفلاحين على الزراعة، حيث يعد سعر ضمان لهم، في حالة تراجع السعر مثلما تم في العام الماضي حيث تراجع السعر لنحو 3500 و 3700 جنيه، هذا السعر هو الحد الأدنى لسعر القنطار منوها بأنه يتم تحديد السعر وفقا لسعر البورصة للبرايم، ثم يتم وضع نسبة تميز للقطن المصري.

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن العام المقبل سيشهد افتتاح عدد من مصانع الغزل والنسيج .

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية على هامش الجولة التي اجراها بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن عام 2024 سوف يشهد افتتاح مصنع غزل 1، ومصنع 6 وأيضا مصنعين للنسيج بالمحلة، فضلا عن مصنع بكفر الدوار، ومصنع الجينز بدمياط، وأيضا مصنع حلوان.

وأوضح أن معظم المصانع التي يتضمنها مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج الجاري تنفيذه سيتم البدء في تشغيلها العام المقبل.

وأوضح أن تحديد موعد افتتاح المصانع يتوقف على توريد الماكينات وهو ما يرتبط بفتح الاعتمادات المستندية، وكذلك عمليات تصنيع تلك الماكينات وفقا للمواصفات المطلوبة.

31 مليار جنيه تكلفة التطوير



ونوه وزير قطاع الأعمال العام بأن تكلفة تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج تتراوح حاليا ما بين 30-31 مليار جنيه، منوها بأن التكلفة شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات سعر الصرف وهو ما أثر على تكلفة الإنشاءات التي تمثل 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

وأوضح عصمت، أن حساب التكلفة النهائية سيتم مع انتهاء المشروع ، خاصة وأن جزء من التمويل هو قرض بقيمة تقترب من 600 مليون يورو، يتم تحويلها إلى الجنيه المصري من أجل حساب التكلفة.