شركات قطاع الأعمال العام بين التطوير والإصلاح والتصفية .. إنهاء المديونيات التاريخية وعودة صناعة الغزل والنسيج .. أبرز الملامح

أبرز ملامح تطوير شركات قطاع الأعمال خلال 6 سنوات

إصلاح إداري وفني وتعديلات قانونية



42 مليار جنيه لإنهاء ميراث المديونيات



استغلال الأصول غير المستغلة وحصر الأراضي



30 مليار تكلفة تطوير الغزل والنسيج



افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم يناير المقبل

تصفية القومية للأسمنت والحديد والصلب

في عام 2018 أطلقت الحكومة خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي اعتمدت محاورها علي إجراء إصلاح إداري وفني كاملة وتسوية المديونيات التاريخية التي اثقلت كاهل القطاع علي مدار نحو أكثر من ثلاثين عام ثم إعادة هيكلة كاملة لمصانع الشركات والاستعانة بمكاتب استشارية لوضع خطط التطوير وتحديد الصناعات ذات المزايا التنافسية التي يمكن الاستمرار فيها و صناعات اخري يجب الخروج منها والتي اسفرت عن تصفية شركتي القومية للاسمنت والحديد والصلب،فيما كانت لصناعة استحوذت صناعة الغزل والنسيج علي النصيب الأكبر من خطة التطوير ،وخلال السطور التالية نستعرض اهم ما تم تنفيذ وجار التنفيذ في هذه الاستيراتيجية.

أولا الإصلاح الإدارى

في يوليو 2020 تم إصدار التعديلات على القانون 203 لعام 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، حيث تتيح هذه التعديلات تحسين إدارة الشركات وتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية.

تطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP)) في 71 شركة تابعة وقابضة طبقا لأفضل الممارسات العالمية لميكنة وتوحيد وتحسين نظم العمل.

تعديل الهياكل التنظيمية للشركات التابعة والقابضة.

تقييم قدرات الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة وجاري تقييم قدرات المستويات الإدارية العليا.

تكوين لجان استثمار مركزية فى الشركات القابضة لمراجعة القرارات الاستثمارية المتعلقة بمشروعات التطوير فى الشركات التابعة.

تشكيل إدارات تسويق مركزية في الشركات القابضة لوضع وتنفيذ خطط تسويقية لكامل محفظة المنتجات الخاصة بالشركات التابعة.



استغلال الأصول غير المستغلة



إجراء حصر دقيق وشامل للأراضى غير المستغلة بإجمالى مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع، وتغيير استخدام نحو 200 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى مختلط (حيث إنها أصبحت داخل الرقعة السكنية) لتعظيم العوائد المحققة منها.

تسوية مديونيات تاريخية للشركات مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة (حوالي 42 مليار جنيه).

توفير عوائد بمليارات عدة من استغلال بعض الأراضي لتمويل بعض مشروعات التطوير.

تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية:

- تم في أكتوبر 2019 توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية" حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم".

- تم صدور القانون رقم 133 لسنة 2019 ، بهدف تسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي تلك الشركات.

- تم تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة.

- تم في أغسطس 2019 توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية. وتنهي اتفاقية التسوية نزاعًا استمر عدة سنوات، ويتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة، وتنازل شركة الخلود عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

- تم الانتهاء من إنهاء النزاع القائم بين ورثة المستثمر السعودي (عبد الإله الكعكي) والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن حكم محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت لملكية الدولة وبطلان عقد البيع، حيث وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، كما تم سداد مستحقات المستثمر بشكل كامل، كما تم نقل ملكية أسهم الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 23 /9 / 2021 .

- تم الاتفاق بتاريخ 17/8/2021 بين شركة استراكشر لاين للمقاولات والتجارة (المملوكة لمستثمرين سعوديين) وشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق على تسوية الخلافات والقضايا الناشئة بشأن عقد المشاركة المبرم بينهما بتاريخ 5/10/2016 لإنشاء مشروع سكني – تجاري – إداري على قطعة الأرض المملوكة لشركة مصر للسياحة الكائنة خلف نادي السكة الحديد الرياضى - مدينة نصر، ووقع الطرفان اتفاق التسوية، وتم ارساله للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار.

- تم حل النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة.

التطوير الفني للشركات وإعادة الهيكلة

قطاع القطن والغزل والنسيج



ارتكزت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التي انطلقت منذ 2018 علي دمج شركات الغزل و النسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط .

وارتفعت تكلفة تطوير شركات الغزل من 21 الي 30 مليار جنيه بسبب فرق سعر الصرف وتتضمن تمويلات خطة تطوير قرض بقيمة 540 مليون يورو، من بنوك سويسرية وايطالية، إضافة لتمويلات محلية.

وشملت الخطة تطوير شاملة للصناعة بدءا من زراعة القطن وحلجه حتى الوصول إلى المنتج النهائى



أولا تجربة زراعة القطن قصير التيلة

حرصت الدولة على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا لذا نفذت تجربة هامة خلال العامين الماضيين بمنطقة شرق العوينات على مساحة حوالي 200 فدان، وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار في عام 2021، وبلغت المساحة المزروعة العام الجاري نحو 250 فدان، حيث إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%) للأقطان طويلة التيلة، وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا بحسب وزارة قطاع الأعمال العام.



محالج الأقطان

ويشمل مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تطوير محالج الأقطان بدمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط وتستهدف الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام إنشاء 6 محالج مطورة لمواكبة المتطلبات العالمية في نظافة وتتبع الأقطان

- تم إنشاء 4 محالج مطورة في الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وسيتم إنشاء اثنين آخرين خلال العام الجارى.

وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.

- تم تأسيس شركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع لإنتاج زيت بذرة القطن بطاقة سنوية 20 ألف طن، وجاري حاليا الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمعاصر في المحالج الجديدة وتركيب الآلات.

تطوير المصانع



وبالوصول للمرحلة النهائية من الصناعة تضمنت تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات من بينها بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة للحصول على تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية ليتم تدبير 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و540 مليون يورو من المؤسسات الأجنبية لعقود توريد الماكينات.



بالاضافة الى تحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية وتم التعاقد مع وارنر كاستشارى عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.

وجارى الان على قدم و ساق تنفيذ الاعمال الانشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في العام الجاري.





مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى



أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم

وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يوليو 2021 عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، ومن المقرر افتتاحه يناير المقبل.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

وبلغت قيمة الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة جاما للإنشاءات نحو 780 مليون جنيه.



مصنع غزل (4) و (6) بالمحلة الكبر

فى أغسطس 2022 تسلم مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة الواردة للمصنع مؤخرًا بعدد 60 حاوية.



وتضم الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل ، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت بمصنع "غزل 4".

وكانت الشركة القابضة قد تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، بقيمة نحو 540 مليون يورو.



وتم الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة فى مصنع "غزل 4" تمهيدا لتشغيل المصنع خلال الفترة المقبلة والذي سيكون اول افتتاحات مصانع الغزل بعد تطويرها



ويضم مصنع غزل (4) عدد 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

وتتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

مصانع كفر الدوار

وقعت الشركة الوطنية للمقاولات و الشركة القابضة للغزل والنسيج عقود الأعمال الإنشائية لتطوير مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار و التى تضم 5 شركات جاري دمجها، وسيقام المشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي: مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

وتبلغ التكلفة الإنشاءات هذا المشروع 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات،ومن المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

إنتاج الجينز

وتستهدف للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات.



وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع التطوير الشركات التالية حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم - طنطا)، وجه قبلي وجارى الان الطرح والترسية على شركات المقاولات.



إيجيبشيان كوتون هب



اسست وزارة قطاع الأعمال العام شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وتستهدف شركة ECH فتح عددا من الفروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شرك

قطاع الصلب (تطوير شركة الدلتا للصلب)

- يهدف المشروع إلى إحلال المصنع القديم لحديد التسليح الذي كان ينتج حوالي 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا على مرحلتين، بالإضافة إلى إنشاء مسبك صلب وزهر جديد بطاقة 10000 طن سنوياً بتكلفة استثمارية اجمالية لتطوير الشركة تبلغ 45 مليون دولار، يتم تمويلها من حصيلة بيع 32 فدان مملوكة للشركة غير مستغلة.

- تم الحصول على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

- تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن، مما انعكس إيجابيًا على أداء الشركة التي تحولت إلى الربحية بقيمة حوالي 24 مليون في عام 2020/2021 و21 مليونا في 9 أشهر من العام المالي 2021/2022 مقابل خسارة

49 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020

- جاري العمل بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن، وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء المسبك ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال عام 2023 .

• قطاع الأسمدة

- تم في ديسمبر 2021 بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية ، و 1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbon بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها ، بتكلفة اجمالية للتطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.

- جارى اتخاذ اللازم نحو التعاقد على مشروع إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا بشركة كيما بمبلغ 250 مليون دولار .

- جارى تنفيذ مشروع لانتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائى، بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص، بغرض التصدير.

- جاري إعداد الدراسة الخاصة بتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة بواسطة شركة "تكنيب" Technip الاستشارية الإيطالية، وتشمل أعمال التفتيش الهندسي والتقييم الفني لحالة المعدات في مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير.

المركبات الكهربائية

- إيمانًا من وزارة قطاع الأعمال العام بضرورة مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية، جاء التوجه نحو التحول إلى المركبات الكهربائية في شركتي النصر والهندسية.

- جاري العمل على تنفيذ 3 مشروعات في مجال المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة (سيدان – ميكروباص – توك توك)، إلى جانب تطوير البطارية ونظم التحكم.



تم توقيع اتفاقية بين النصر للسيارات وإحدى شركات القطاع الخاص لتأسيس شركة لتقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية

جاري التواصل مع شركة من كوريا الجنوبية لإنتاج الميكروباص الكهربائي، وأخرى هندية لإنتاج بديل عصري للتوتوك يعمل بالكهرباء، ويمكن تتبعه أمنيًا.

- جاري العمل في مشروع لتطوير البطاريات ونظم التحكم بالتعاون مع شركتين مصريتين.

• قامت الوزارة بجهود مكثفة للتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات لإعداد حزمة المحفزات ومتطلبات البنية التحتية للبدء في إدخال السيارات الكهربائية إلى السوق المصري، منها اعتماد الدعم النقدي لمشتري السيارة المصنعة محليا (50 ألف جنيه)، وكذلك إصدار تسعيرة للكهرباء المستخدمة لشحن المركبات، وإعداد الحصر المبدئي للمواقع المقترحة لمحطات الشحن.



محطات شحن السيارات الكهربائية

جار تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية

جار اختيار شريك فني من القطاع الخاص يساهم بحصة 20% في رأس مال الشركة، ويتولى إدارة وتشغيل محطات الشحن

3000 شاحن مزدوج مستهدف إنشائها خلال 18 شهرًا داخل محافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية وعلى الطرق السريعة.



• قطاع المقاولات والتطوير العقاري



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير



جار تنفيذ استراتيجية معدة من قبل مجلس الإدارة في أكتوبر 2020.



تطوير المخطط العام لمدينة نيو هليوبوليس شرق القاهرة، وجاري طرح وتنفيذ الخطة العامة لتطوير المدينة (مداخل، طريق رئيسي، منطقة نموذجية) بإجمالي تكلفة متوققة حوالي 250 إلى 300 مليون جنيه، والبدء في طرح 101 فدان للتطوير الذاتي بواسطة الشركة.

- تطوير المرافق (كهرباء، مياه، صرف صحي) للأجزاء المشغولة في نيو هليوبوليس باستثمارات حوالي 600 مليون جنيه.

- حديقة الميريلاند: تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي منطقة الكازينو والبحيرة وتضم مطاعم وكافيهات ونافورة راقصة وجاري الإعداد لافتتاحها رسميا، كما سيتم قريبًا افتتاح مشروع إعادة تأهيل المسطحات الخضراء والبرجولات ودورات المياه وتراك المشي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، ويجري حاليا الترسية على أحد العروض المقدمة لتأجير منطقة الشولاند وحديقة الطفل لاستغلالها في إقامة أنشطة سياحية وترفيهية.

- قصر غرناطة: انتهاء أعمال التطوير والترميم، وجاري إعداد كراسة شروط لطرح المشروع على المستثمرين لاستغلال المنطقة مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، وذلك لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية.

• شركة النصر للإسكان والتعمير.. تم توقيع عقد تطوير الهضبة الوسطى وكورنيش المقطم بالشراكة مع شركة سكوب العالمية على مساحة حوالي 1.7 مليون متر، ويضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية ورياضية، حيث يضخ المستثمر نحو 32 مليار جنيه في المشروع، فيما تبلغ الإيرادات المقدرة نحو 62 مليار جنيه.

- جاري تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" من قبل الشركات التابعة باجمالي 18 مليار جنيه.

- الحصول على مشروعات مقاولات في بعض الدول العربية والأفريقية مثل سلطنة عمان، الإمارات، العراق، السودان، موريتانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة.

- تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع المقاولات منها مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومباني إدارية واستثمارية ومستودعات لهيئة ميناء الاسكندرية باجمالى تكلفة 624 مليون جنيه، ومحطة مياه ديروط بتكلفة 394 مليون جنيه، ومحطة مياه ميت غمر بتكلفة 560 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحى للتجمعات القروية بتكلفة 598 مليون جنيه، ومشروع 36 عمارة سكنية بالحي السادس بالعاصمة الادارية بقيمة 800 مليون جنيه، ومشروع مفيض اسنا بقيمة تعاقد 2150 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر بتكلفة 230 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات.

• قطاع السياحة والفنادق تطوير قرية مجاويش بالغردقة

- تم في مارس 2021 افتتاح فندق "ريكسوس برميوم" ضمن أعمال تطوير قرية "مجاويش" السياحية المملوكة لشركة مصر للسياحة بالغردقة، بالتعاون مع شركة "وادي دجلة للاستثمارات" ومجموعة فنادق " ريكسوس"، ويضم الفندق حوالي 500 جناح وفيلا في المرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، والمرحلة الثانية للتطوير تشمل استثمار فندقي عقاري.

افتتاح فندق شتيجنرجر اللسان برأس البر بتصميم معماري عالمي وأيادٍ مصرية، افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق "شتايجنبرجر اللسان" بمدينة رأس البر التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط.

ويقع الفندق في منطقة تعد من أجمل وأروع المناطق عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط.

ويعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناح.

- إعادة إحياء فندق "جراند كونتيننتال"

تم الانتهاء من هدم الفندق القديم لتهالك المبنى وسقوط أجزاء منه، وإخلاء وتعويض شاغلي المحلات التجارية، وتم إعداد رسومات الفندق – الذي يقع أمام حديقة الأزبكية بميدان الأوبرا- على الطراز المعمارى القديم لمواكبة التطوير بالقاهرة الخديوية، وجاري حاليًا التواصل مع عدد من المستثمرين لتنفيذ المشروع.

- تطوير فندق شبرد التاريخي

يجري حاليًا تنفيذ مشروع التطوير حيث تم توقيع عقد مع مجموعة الشريف السعودية للتطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً، بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، كما تم توقيع عقد إدارة وتشغيل الفندق من قبل مجموعة "ماندارين أورينتال الفندقية" العالمية، ليكون أول فندق في مصر يحمل هذه العلامة المتميزة.

- مشروع فندق فورسيزونز Four Seasons بالأقصر

بدء تنفيذ المشروع على أرض السلطانة ملك بالأقصر (المملوكة لشركة إيجوث) بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ويقع المنتجع الجديد في الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة، ويتكون من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة، بالاضافة الى جراج للسيارات على مساحة 3 الاف متر تحت الأرض.

- تطوير شركة الصوت والضوء

تم توقيع عقد تطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير حوالي 312 مليون جنيه، كما تم تحديث الأفلام الخاصة بعرض الصوت والضوء بمنطقة أبو سمبل وطبع عدد 6 أفلام جديد بإسبانيا، ويتم حاليا الإعداد لطرح مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالكرنك، وجاري الإعداد لعرض في قلعة قايتباي بالإسكندرية وآخر بالقبة السماوية في سانت كاترين، والإعداد لعروض الواقع الافتراضي VR في بعض المواقع الأثرية.

- تم تنفيذ أعمال إضاءة ميدان التحرير من قبل شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطويره، بالتوازى مع مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية .

- إعادة هيكلة شاملة وإحياء شركة مصر للسياحة، بهدف الترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية، وتطوير منصة إلكترونية لحجز تلك المقاصد سيتم إطلاقها في سبتمبر 2022.

• قطاع الأدوية

توقيع عقد تمويلية بين الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة من ناحية، ومصرف أبوظبي الإسلامي _مصر من ناحية أخرى بقيمة 3.4 مليار جنيه وتعطى حزمة التمويلات جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP الأمر الذي يسهم في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وكذلك منح تمويلات مصرفية لأغراض تمويل رأس المال العامل للشركات التابعة.

تطوير شركة مصر للألومنيوم

- المشروع الجاري دراسة تفاصيله مع الاستشاري العالمي (بكتيل) هو إعادة تأهيل مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادي البالغة طاقته الإنتاجية 320 ألف طن/ عام، لتغطية احتياجات السوق المحلي، وزيادة عدد القطاعات المنتجة من الألومنيوم

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن 4 مشروعات جديدة من المستهدف تدشينهم في شركة مصر للألومنيوم خلال المرحلة المقبلة.

وتعد أولى هذه المشروعات انشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2,7 إلى 3 مليارات دولار وجاري حاليا بحث أكثر من آلية للتمويل في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وأيضا التوصل إلى اتفاق مع الشريك الاستثماري.

و هناك أكثر من موقع مقترح لإقامة المصنع سواء في منطقة المثلث الذهبي او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شرق التفريعة" وتم الحصول على الموافقات وجاري دراسة المزايا النسبية لكل منطقة قبل الاستقرار عليها والوصول إلى اتفاقية بشأن المصنع.

ويتمثل المشروع الثاني في انتاج خام البوكسيت الذي يتم استخدامه في انتاج الألومنيوم، الأمر الذي يقلل من فاتورة الاستيراد خاصة وان معظم الخامات يتم استيرادها، ويتم حاليا البحث عن شركاء للتمويل.

ويعد المشروع الثالث انتاج الفويل حيث يتم عقد لقاء مع احدى الشركات للدخول في شراكة ، حيث سيتم انشاءه في مصنع نجع حمادي، بحيث يتم سد الفجوة الاستيرادية.

والمشروع الرابع يتمثل في انشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بحث تنتج 1 جيجا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لنحو مليار دولار