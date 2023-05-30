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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 مليون جنيه تراجعا في خسائر راكتا للورق خلال 10 شهور

صدى البلد

أعلنت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة ل القابضة للصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها بنسبة 7% خلال ال 10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022/2023.

وأظهرت نتائج أعمال شركة العامة لصناعة الورق - راكتا،  تسجيل صافي خسائر بلغت 68.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2023، مقابل 73.31 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وأضافت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا أن الخسائر المرحلة في نهاية أبريل بلغت نحو 883.6 مليون جنيه.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا،  سجلت صافي خسائر بلغت 57.56 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل 66.03 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 203 مليون جنيه، مقابل 396 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.

صناعة الورق القابضة للصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال راكتا

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