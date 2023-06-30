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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفظ الله الوطن.. المتحدة للخدمات الإعلامية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بذكرى ثورة 30 يونيو التي توافق اليوم الجمعة، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صورة رمزية لـ ثائر، وكتب في التعليق: «مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو ، حفظ الله الوطن». 

 

وانهالت التعليقات على منشور إحتفال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بذكرى ثورة 30 يونيو، بالتهاني للشعب المصري بالخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والدعاء لمصر بالأمن والاستقرار. 

 

منشور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

حفل ذكرى ثورة 30 يونيو في الأوبرا

وفي السياق ذاته، احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو وذلك تحت عنوان ثورة شعب.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي أمسية وطنية مساء الاحد 25 يونيو  على مسرح معهد الموسيقى العربية. 

تضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الحماسية لكبار الملحنيين منها مصر تتحدث عن نفسها - موسيقى ياليلة العيد لـ رياض السنباطى  ، حب الوطن - مصر يا ام الدنيا - الله يا بلادنا الله .

بالإضافة إلى يا نسمة الحرية لـ محمد عبد الوهاب ، بالسلام لـ محمد الموجى ، احلى بلد بلدي - على الربابة - يا حبيبتى يا مصر لـ بليغ حمدى ، ع الدوار لـ احمد صدقى ، انا المصري لـ سيد درويش ، بلدي احببتك يابلدي لـ محمد فوزى ، حبايب مصر لـ حلمى بكر ، صورة لـ كمال الطويل ، مصر اليوم في عيد لـ عمر الجيزاوي ، بحبك يا مصر لـ محمد سلطان .. أداء  انغام مصطفى ، أحمد الوزيري ، محيى صلاح، حنان الخولي ، احمد محسن ، رضوى سعيد ، محمد شوقي ، حنان عصام وعبد الله لبيب الحاصل علي جائزة الصوت الذهبي 2019  وجائزة الدكتورة رتيبه الحفني 2021 .

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