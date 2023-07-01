5 مبانٍ محظور هدمها في القانون الجديد .. تفاصيل

حظر قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، هدم بعض المباني.

وفي هذا الصدد ، نص القانون على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالي :

1- المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

2- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي.

لا يفوتك ||

3- المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المباني والمنشآت الت تمثل حقبة تاريخية.

5- المباني والمنشآت التي تعتبر مزارا سياحيا.