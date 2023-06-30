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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش عايزه تصرف عليا.. سائق توك توك يروي تفاصيل خنق زوجته بأوسيم

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة خنقا بيد زوجها في مدينة اوسيم؛ حيث تبين أن خلافا نشب بينهما بسبب مصروفات المنزل وعدم انفاقه عليهم ورفضها إعطائه أموالا ما دفعه لخنقها. 

أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن المجني عليها تعمل في مجزر دواجن وتنفق على المنزل بمساعدة أبنائها حيث إن زوجها سائق توكتوك ولا يرغب في العمل، ويستولى على أموالها حتى ينفقها على نفسه وفي ليلة العيد طلب الزوج من زوجته المال كعادته عندما عاتبته على عدم عمله تشاجر معها واصر على الحصول على مكسبها من عملها ليلة العيد الا انها رفضت فتطوى الامر بينهما وانهال عليها بالضرب. 

اضافت التحريات ان الزوج اطبق يديه على عنق زوجته فجحظت عيناها وفارقت الحياة فترك جثتها لتسقط على الأرض وفر هاربا وعندما عاد أبنائها من العمل واكتشفوا الجريمة ابلغوا الشرطة ونجحت مباحث اوسيم في القاء القبض على الزوج المتهم. 

فور القاء القبض عليه اعترف بالجريمة بسبب رفض زوجته إعطائه المال قائلا: "مش عايزة تصرف عليا ولا تديني فلوس ليلة العيد" ما دفعه لخنقها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

مش عايزة تصرف عليا اوسيم مقتل سيدة خنقا ليلة العيد الجيزة

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