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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يواجهان عقوبة السجن.. الاتحاد الكرواتي يعلق على اتهام مودريتش ولوفرين بشهادة زور

لوفرين ومودريتش
لوفرين ومودريتش

أصدر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، بيانا رسميا بشأن اتهام لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد، ومواطنه ديان لوفرين مدافع ليون الفرنسي، بالإدلاء بشهادة زور تتعلق بقضية فساد.

وكان الثنائي قد أدلى بشهادة في عام 2017، في قضية اتهام بعض مسؤولي نادي دينامو زغرب الكرواتي بالتهرب الضريبي والاستيلاء على أموال النادي، في صفقتي انضمام مودريتش لنادي توتنهام في الإنجليزي عام 2008، ولوفرين إلى ليون الفرنسي في 2010.

وقال الاتحاد الكرواتي في بيان رسمي، اليوم الجمعة:" تلقى الاتحاد الكرواتي لكرة القدم معلومات تفيد بأن مكتب المدعي العام لبلدية أوسييك قد وجه اتهامات ضد لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي لكرة القدم، وديان لوفرين، الذي مثل منتخب كرواتيا لفترة طويلة".

وأضاف البيان:" يحترم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تمامًا استقلالية الهيئات القضائية، ونتوقع منهم أن يكونوا عادلين في تصرفاتهم تجاه جميع مواطني جمهورية كرواتيا".

وتابع:" لا يستحق لوكا مودريتش وديان لوفرين معاملة خاصة من القضاء الكرواتي، باعتبارهما من الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية في بطولة كأس العالم لكرة القدم ، ولاعبين وقادة للمنتخب الذي جعل كرة القدم الكرواتية والبلد مشهورًا، ومع ذلك  فهم يستحقون معاملة عادلة".

واختتم:" يدعم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بشكل كامل لوكا مودريتش وديان لوفرين، وسنكون جاهزين لمساعدة اللاعبين الأسطوريين خلال التحقيقات".

وتصل عقوبة شهادة الزور في كرواتيا إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

 

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