رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل خوان كوادرادو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، رحيل لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ووجه نادي يوفنتوس الشكر للكولومبي كوادرادو في بيان عبر موقعه الرسمي، بعد 8 سنوات قضاها داخل البيانكونيري، حقق خلالها 11 لقبا.

وكان خوان كوادرادو انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس على سبيل الإعارة من قادما تشيلسي الإنجليزي في 2015، ثم ضمه النادي الإيطالي بعدها بشكل نهائي.

وخاض خوان كوادرادو 314 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل 26 هدفا وصنع 65، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الكولومبي 4 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن فريق يوفنتوس أنهى مسابقة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي في المركز السابع برصيد 62 نقطة، بعد خصم 10 نقاط منه بسبب اتهام النادي بكسب غير شرعي لرأس المال.