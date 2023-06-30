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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل خوان كوادرادو

خوان كوادرادو لاعب
خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، رحيل لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ووجه نادي يوفنتوس الشكر للكولومبي كوادرادو في بيان عبر موقعه الرسمي، بعد 8 سنوات قضاها داخل البيانكونيري، حقق خلالها 11 لقبا.

وكان خوان كوادرادو انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس على سبيل الإعارة من قادما تشيلسي الإنجليزي في 2015، ثم ضمه النادي الإيطالي بعدها بشكل نهائي.

وخاض خوان كوادرادو 314 مباراة بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل 26 هدفا وصنع 65، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الكولومبي 4 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن فريق يوفنتوس أنهى مسابقة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي في المركز السابع برصيد 62 نقطة، بعد خصم 10 نقاط منه بسبب اتهام النادي بكسب غير شرعي لرأس المال.

يوفنتوس كوادرادو نادي يوفنتوس تشيلسي الدوري الايطالي

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