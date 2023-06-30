بوتين يهاتف رئيس الوزراء الهندي للحديث في أمر حاسم

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وجاء في البيان الرسمي للكرملين أنه "فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو، أعرب ناريندرا مودي عن تفهمه ودعمه للإجراءات الحاسمة التي تتخذها القيادة الروسية لحماية القانون والنظام، وضمان الاستقرار في البلاد وأمن مواطنيها".



وقال الكرملين إنه عند مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي، "تم الإشارة إلى أهمية مواصلة التنفيذ المتسق للمشاريع المشتركة الرئيسية في مختلف المجالات، وإلى زيادة كبيرة في التجارة في عام 2022، وفي الربع الأول من هذا العام بارتياح".

وتم إيلاء اهتمام خاص، للتفاعل من خلال منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، حيث تتولى الهند حاليًا الرئاسة، وكذلك في "بريكس".



وعلي الجانب الأخر أبلغ مودي بوتين باتصلاته الدولية، بما في ذلك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، بالإضافة إلي أنه تم التطرق خلال المحادثة إلى الوضع حول أوكرانيا، حيث قدم الرئيس الروسي تقييما للوضع الحالي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، مؤكدا "رفض كييف القاطع اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية لحل النزاع".



وجدد القائدان عزمهما المتبادل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتميزة بشكل خاص بين روسيا والهند واتفقا على مزيد من الاتصالات.