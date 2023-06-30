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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

صدى البلد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد ، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمى.


 


 

اعتادت هنا الزاهد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلهامحط اهتمام متابعيها.


 

وتتميز هنا الزاهد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد هنا الزاهد، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

 

علق الفنان أحمد فهمى على شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد من خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج et بالعربى.

وقال أحمد فهمى: "أنا متعود على الشائعات ولو مطلعش عليا إشاعة فى اليوم بقلق ، لما بيكون فى معلومة صحيحة بطلع أكدها". 

وكان قد علم صدى البلد أن كل مايشاع من أخبار عن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تماما من الصحة، حيث أن الثنائي يستعد لطرح فيلمهم مستر اكس".

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الفنانة هنا الزاهد الفنان احمد فهمى انفصال هنا الزاهد انفصاله عن زوجته هنا الزاهد واحمد فهمي

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