مصر القومي يشارك في ندوة الانتخابات وبناء الأحزاب بـ الوعي

شارك حزب مصر القومي برئاسة المستشار مايكل روفائيل، في الندوة النقاشية التي نظمها حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل، تحت عنوان: "الانتخابات وبناء الأحزاب.. الطريق إلى حياة سياسية فاعلة"، والتي تجمع نخبة من السياسيين والبرلمانيين وممثلي الأحزاب، ومن أبرزهم ناجى الشهابى حزب الجيل، ورضا صقر حزب الاتحاد، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و ممثل حزب المصرى الديمقراطي.

وأكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الحوار الحزبي وتعزيز التفاعل بين القوى السياسية المختلفة، مشددًا على أن بناء حياة سياسية قوية وفاعلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر أحزاب جادة تمتلك برامج واقعية قادرة على تلبية طموحات المواطن المصري.

وأضاف روفائيل أن مشاركة حزب مصر القومي تأتي في إطار حرصه على الانخراط الإيجابي في كل المبادرات الوطنية والسياسية التي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للانخراط في العمل العام.

وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على التواصل مع الشارع، وإبراز رؤيتها لمستقبل الدولة المصرية، مؤكدًا أن حزب مصر القومي ماضٍ في دوره الوطني لبناء مؤسسات سياسية قوية تواكب التحديات الراهنة وتدعم استقرار الوطن.

وشارك فى الحضور هبة الالفى مساعد رئيس الحزب للاعلام، وأشرف إسحاق الأمين العام للحزب بالقليوبية.