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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكان وموعد عزاء إيهاب أبو زيد

إيهاب أبو زيد
إيهاب أبو زيد

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد عزاء المخرج إيهاب أبو زيد -رئيس قنوات النهار الفضائية- بعد رحيله صباح اليوم الجمعة 30 يونيو. 

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عزاء الزميل الراحل المخرج/ ايهاب أبو زيد «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» "صدق الله العظيم" .. #نقابة_المهن_السينمائية تقيم عزاء للزميل الراحل المخرج/ إيهاب أبو زيد - رئيس شبكة قنوات النهار 
وذلك يوم الأحد الموافق 2/7/2023 بمسجد الصديق مساكن شيراتون .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته». 

 

وفاة إيهاب أبو زيد

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 30 يونيو، المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار الفضائية، بعد إصابته بأزمة قلبية. 

 

جنازة إيهاب أبو زيد

شُيع منذ قليل صلاة الجنازة علي المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.  

وأقيمت صلاة الجنازة داخل مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس، قبل تشييع جثمان المخرج إيهاب أبو زيد إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وحضر صلاة الجنازة، الإعلامي عمرو الليثي  وعدد من الأهالي والأصدقاء.

 

إيهاب أبو زيد 

وشغل إيهاب أبو زيد، عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التليفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.

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