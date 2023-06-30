عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعلان موعد عزاء وجنازة شقيقة حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

قررت أسرة  شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي، تشييع جثمانها اليوم الجمعة 30 يونيو عقب صلاة المغرب، إلى مقابر العائلة في مشتول القاضي بالزقازيق. 

وتتلقى أسرة شقيقة حلمي عبد الباقي، العزاء، غدا السبت بمنزل العائلة بقسم يوسف بك في الزقازيق، ولم يتبين إقامة عزاء أخر في القاهرة أم لا حتى الآن. 

 

وفاة شقيقة حلمي عبد الباقي 

رحلت اليوم الجمعة 30 يونيو، شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء. 

وكتب المايسترو عاطف إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون توفيت الي رحمه الله تعالي شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والفنان كمال عبد الباقي والفنان وليد عبد الباقي وندعوا الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء». 

 

حلمي عبد الباقي وانتخابات الموسيقيين

من جهة أخرى، كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عن تفاصيل التطورات داخل نقابة المهن الموسيقية، منذ تولي الفنان مصطفى كامل، مقعد النقيب العام، في شهر أكتوبر 2022، وما يسعون له في الفترة المقبلة بعد إعلان ترشحهم لانتخابات مجلس الإدارة الجديد. 

وقال “عبد الباقي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن نقابة المهن الموسيقية، شهدت تطورات وإنجازات منذ تولي مصطفى كامل، رئاسة المجلس الحالي، معلقًا «هنرحب بكل صراحة بأي حد هيجي.. وهنشتغل معاه استكمالا للانجازات التي تحققت». 

وتابع «كل حد داخل النقابة هيمشي في السرب بما يرضي الله.. وهيبقى قاعد على كرسي عشان خدمة الناس وخدمة الجمعية العمومية.. وده الأصل في الموضوع كله هي النقابة انشئت لمساعدة اعضاء الجمعية العمومية». 

وأضاف حلمي عبد الباقي، قائلا: «أي حد نازل الانتخابات المفروض هدفه الوحيد هو خدمة الجمعية العمومية للنقابة.. انا داخل اعمل اللي يرضي ربنا.. وأحافظ على الناس وعلى معاشات الناس وعلى فلوس الناس وعلى حقوق الناس هو ده هو ده الموضوع كله وهو ده الخط المرسوم». 

 

حلمي عبد الباقي يترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

أعلن الفنان حلمى عبد الباقى عن ترشيحه لانتخابات عضوية نقابة المهن الموسيقية والتى من المقرر أن تقام فى أغسطس المقبل. 

حلمى عبد الباقى

وقال حلمى عبد الباقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق، وربنا يولي من يصلح.

 

حلمى عبد الباقى

من ناحية أخرى، كشف المطرب حلمي عبد الباقي عن علاقته بالموسيقار حلمي بكر، مشيرا إلى أن الأخير أشاد بأدائه في الغناء خلال اختباره في إحدى المسابقات قديما.

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج  “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، إنه وطد علاقته بـ “بكر”، من خلال زيارته في منزله، مشيرا إلى أنه لم يحدث تعاون فني بينهما بسبب كثرة الأعمال لديهما.

تحدث المطرب الكبير حلمي عبدالباقي، عن ذكرياته مع الغناء، معقبا:" فيه مواقف بفتكرها بضحك".

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج  “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، أنه كان فى كورال الجامعة يغنى صولو ولم يكن يعرف الموال والمقام.

 

محمد العزبى

وتابع قائلا:" في حفلة تبع الجامعة وكنت بغني للأستاذ محمد العزبي وكنت مبسوط جدا وقتها ولما خلصت قلت للموسيقار ايه رأيك؟ فقالي إيه القرف ده عمال تدخل من مقام للتانى".

وأضاف: بعد هذا الموقف بدأت فى التعلم والتثقف  من الموسيقيين". 

حلمى عبد الباقى شقيقة حلمي عبد الباقي وفاة شقيقة حلمي عبد الباقي الفنان حلمى عبد الباقى جنازة شقيقة حلمي عبد الباقي عزاء شقيقة حلمي عبد الباقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

عمل نبيل.. رد عاجل من إيران على تصريحات بوتين حول القرآن

موضوعات متعلقة

مكان وموعد عزاء إيهاب أبو زيد

ادعولها بالرحمة.. وفاة شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي

أخبار الفن| جنازة إيهاب أبو زيد.. كواليس مشاركة الممثلين في ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو.. مجدي أحمد علي: واجهنا بلطجية الإخوان في اعتصام وزارة الثقافة| حوار

مستشار وزير الثقافة ينعي إيهاب أبوزيد: ترك بصمات لامعة في تاريخ الإعلام

في ذكراها.. قصة أزمة ليلى حمدي المالية قبل وفاتها

رابح صقر يؤدي بروفاته الأخيرة استعدادا لحفله الليلة في أبو ظبي

في ذكراه.. شاهد حفيدة نظيم شعراوي كيف تشبهه

ترشيحاتنا

ماتوا على "عرفات"| 14 مصريا يلاقون ربهم بالأراضي المقدسة.. “صباح” توفت ساجدة.. و"راجية" تمنتها

فضل أيام التشريق.. حكم صيامها والأعمال المستحبة فيها

رغم الحرب.. روسيا تسجل أقل نسبة بطالة في تاريخها

للبيع في العيد| سيارات شبابية تبدأ من 75 ألف جنيه

معركة حول عوائد الإعلانات| أستراليا وكندا وكاليفورنيا تقود ثورة ضد جوجل وفيسبوك

متى ينتهي وقت الأضحية.. وهل جميعها تقبل؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

فيديو

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ