إعلان موعد عزاء وجنازة شقيقة حلمي عبد الباقي

قررت أسرة شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي، تشييع جثمانها اليوم الجمعة 30 يونيو عقب صلاة المغرب، إلى مقابر العائلة في مشتول القاضي بالزقازيق.

وتتلقى أسرة شقيقة حلمي عبد الباقي، العزاء، غدا السبت بمنزل العائلة بقسم يوسف بك في الزقازيق، ولم يتبين إقامة عزاء أخر في القاهرة أم لا حتى الآن.

وفاة شقيقة حلمي عبد الباقي

رحلت اليوم الجمعة 30 يونيو، شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب المايسترو عاطف إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون توفيت الي رحمه الله تعالي شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والفنان كمال عبد الباقي والفنان وليد عبد الباقي وندعوا الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء».

حلمي عبد الباقي وانتخابات الموسيقيين

من جهة أخرى، كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عن تفاصيل التطورات داخل نقابة المهن الموسيقية، منذ تولي الفنان مصطفى كامل، مقعد النقيب العام، في شهر أكتوبر 2022، وما يسعون له في الفترة المقبلة بعد إعلان ترشحهم لانتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وقال “عبد الباقي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن نقابة المهن الموسيقية، شهدت تطورات وإنجازات منذ تولي مصطفى كامل، رئاسة المجلس الحالي، معلقًا «هنرحب بكل صراحة بأي حد هيجي.. وهنشتغل معاه استكمالا للانجازات التي تحققت».

وتابع «كل حد داخل النقابة هيمشي في السرب بما يرضي الله.. وهيبقى قاعد على كرسي عشان خدمة الناس وخدمة الجمعية العمومية.. وده الأصل في الموضوع كله هي النقابة انشئت لمساعدة اعضاء الجمعية العمومية».

وأضاف حلمي عبد الباقي، قائلا: «أي حد نازل الانتخابات المفروض هدفه الوحيد هو خدمة الجمعية العمومية للنقابة.. انا داخل اعمل اللي يرضي ربنا.. وأحافظ على الناس وعلى معاشات الناس وعلى فلوس الناس وعلى حقوق الناس هو ده هو ده الموضوع كله وهو ده الخط المرسوم».

حلمي عبد الباقي يترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

أعلن الفنان حلمى عبد الباقى عن ترشيحه لانتخابات عضوية نقابة المهن الموسيقية والتى من المقرر أن تقام فى أغسطس المقبل.

حلمى عبد الباقى

وقال حلمى عبد الباقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق، وربنا يولي من يصلح.

حلمى عبد الباقى

من ناحية أخرى، كشف المطرب حلمي عبد الباقي عن علاقته بالموسيقار حلمي بكر، مشيرا إلى أن الأخير أشاد بأدائه في الغناء خلال اختباره في إحدى المسابقات قديما.

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، إنه وطد علاقته بـ “بكر”، من خلال زيارته في منزله، مشيرا إلى أنه لم يحدث تعاون فني بينهما بسبب كثرة الأعمال لديهما.

تحدث المطرب الكبير حلمي عبدالباقي، عن ذكرياته مع الغناء، معقبا:" فيه مواقف بفتكرها بضحك".

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، أنه كان فى كورال الجامعة يغنى صولو ولم يكن يعرف الموال والمقام.

محمد العزبى

وتابع قائلا:" في حفلة تبع الجامعة وكنت بغني للأستاذ محمد العزبي وكنت مبسوط جدا وقتها ولما خلصت قلت للموسيقار ايه رأيك؟ فقالي إيه القرف ده عمال تدخل من مقام للتانى".

وأضاف: بعد هذا الموقف بدأت فى التعلم والتثقف من الموسيقيين".