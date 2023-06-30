بالفيديو.. الجيش السوداني يوثق عمليات خاصة في أم درمان

نشر الجيش السوداني اليوم الجمعة، فيديو وثق عمليات نوعية لقوات العمل الخاص بمنطقة أم درمان، وذلك عبر صفحتهم على فيسبوك.



وقال الجيش السوداني إن: "قوات العمل الخاص قامت بتنظيف جيوب المرتزقة بأم درمان"، ووثق المقطع مشاهد لعناصر من قوات العمل الخاص خلال تمشيطها للمنطقة.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، إنه منذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي فر أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم.

وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار المكتب إلى نزوح أكثر من 2.1 مليون شخص داخليا، منذ بدء القتال في أبريل الماضي، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم، كما عبر أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي إن المنظمات الإنسانية وصلت- خلال الشهرين الماضيين- إلى أكثر من 2.8 مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد، بخدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية.