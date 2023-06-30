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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لجان المتابعة تتأكد من تأمين مركز أسئلة الدقهلية وكفر الشيخ لامتحانات الثانوية الأزهرية

منطقة الدقهلية الأزهرية
منطقة الدقهلية الأزهرية

تفقدت لجنة متابعة تابعة لمشيخة الأزهر برئاسة الدكتور وليد أبو العينين، مدير الإدارة العامة للأمن، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مركز أسئلة منطقتي كفر الشيخ والدقهلية بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انضباط وسير عمل التأمينات على المركز.

وأفادت لجنة المتابعة، بانضباط عملية التأمين على المركز وتواجد كل المكلفين بالعمل من العاملين وعمال منطقة الدقهلية الأزهرية، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر المركز، وحرص الجميع على ضبط أعمال التأمين للمركز.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قد كلف لجان من مشيخة الأزهر، بتفقد مراكز أسئلة الثانوية الأزهرية، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أعمال تأمين المراكز، وضمان التزام جميع المكلفين بالتواجد بالأعمال الموكلة لهم.

الأزهر اسئلة عيد الأضحى الثانوية الازهرية

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