عودة حجاج الجمعيات من منى إلى مكة بعد انتهاء أيام التشريق.. صور

انتهى جميع حجاج بيت الله الحرام من رمي الجمرات، وذلك عقب انتهاء أيام التشريق .

وعاد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع .

وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق لغير المتعجلين

وشهدت مخيمات مشعر منى عملية تنظيمية رائعة، حيث يتوفر بها جميع احتياجات الحجاج المعيشية بداية من الخيام النموذجية، المكيفة الهواء وبوفيه مفتوح للوجبات، بالإضافة إلى الفاكهة والمشروبات الباردة والساخنة .

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إن نفرة الحجيج المتعجلين تمت الى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

ولفت عبد الموجود إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا .

1000034034

1000034035

1000033221

1000034036

1000034037

1000033201

1000034033

1000033395

1000034051

1000033745

1000033657

1000033228

1000033229

1000031850

1000033202

1000033654

1000033214

1000033203

1000034029