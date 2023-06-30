قوات الأمن السعودي تلقي القبض علي 3 مقيمين مصريين.. اعرف السبب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي 3 مخالفين لنظام البيئة، وإتضح أنهم 3 مقيمين مصريين، وخالفوا نظام العمل؛ لقطعهم الأشجار من أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي في بيان رسمي نقلته “واس”، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وفي سياق اخر ، أصيب أكثر من 2000 شخص بإجهاد حراري منذ بداية الحج من بينهم 1,721 شخصا، بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، على ما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

وشهد موسم الحج هذا العام مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، من بينهم الكثير من كبار السن، مع إلغاء الحد الأقصى لعمر المشاركين.



وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته قناة الإخبارية الحكومية "بلغت أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم (الخميس) 1721"، يضافون إلى 287 حالة سبق أن أعلنتهم الثلاثاء.