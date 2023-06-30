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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود مسلم: فترة حكم الإخوان أصعب وقت مر على مصر

صدى البلد

أكد محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ، أن فترة حكم الإخوان من أصعب الفترات التي مرت على مصر.

 

ولفت مسلم خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدي البلد وذلك في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، إلى أن الإعلام كان مقدرا حجم الإخوان والقضية هي قضية مبدأ، مستشهدا أن هناك عدد كبير من الكتاب كانوا على موقف واحد من كشف حقيقة الإخوان،وهذا بدا واضحا خلال هجومهم على صحفيين وكتاب جريدة (الوطن).

الاغتيال

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنهم تعرضوا للتهديد بالاغتيال من قبل الإخوان، مشيدا باستضافة (الوطن) لمؤتمر تمرد الذين أعلنوا فيه رفضهم للإخوان، ومن بعده ذهبوا للمشاركة في البيان المشترك للقوى الوطنية ، الذي دعا له الرئيس السيسي حينما كان وزيرا للدفاع وقتها في شهر يوليو 2013.

 


 

 

30 يونيو الاغتيال الإخوان الرئيس السيسي السيسي ثورة 30 يونيو

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