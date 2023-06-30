بسبب المستوطنين.. وزير إسرائيلي يهاجم نتنياهو ويصفه بـ«المنافق»

وصف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، والإسرائيليين الذين يرفضون اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، بـ"المنافقين".

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه "من الظلم التنديد والانضمام إلى جوقة المنافقين الذين يهاجمون المستوطنين ويستغلون الواقع المعقد لمهاجمتهم".

وعبر سموتريتش، عن دعمه وتأييده لهجمات المستوطنين، وقال إن عناصر "فتية التلال" الاستيطانية، "متفانون ومحبون للوطن".

وتابع أنه يجب وقف وصف أعمال المستوطنين بالإرهاب، وتنفيذ اعتقالات إدارية بحقهم، وفق زعمه.

وشدد على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على أمن المستوطنين، ومطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بذلك، وفق تعبيره.

وكان نتنياهو قد انتقد رئيس دعوة وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن جفير، للمستوطنين، باحتلال قمم التلال بالضفة الغربية المحتلة والاستيطان فيها، مشيرًا إلى أن حكومته لن تسمح بأي احتلال غير قانوني لأراض في الضفة الغربية.