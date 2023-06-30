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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العدل الفرنسي يطالب بحظر تطبيق سناب شات

وزير العدل الفرنسي
وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي

دعا وزير الخارجية الفرنسي إريك دوبوند موريتي إلى السلطات إلى حظر "سناب شات" لأن المراهقين يستخدمونه لتنظيم أعمال الشغب.

وأضاف وزير العدل الفرنسي مقتل المراهق على يد الشرطة لا يجب أن يكون ذريعة لأن ندفع جميعا الثمن.
 

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ،اليوم الجمعة، عن توقف حركة المواصلات العامة في البلاد اعتبارا من الـ9 مساء بسبب أعمال الشغب.


وأعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا ابتداء من السابعة مساء في التوقيت المحلي أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية بسبب استخدامها في أعمال الشغب.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الجمعة، في كلمته بعد اجتماع خلية الأزمة أن الحكومة الفرنسية ستصدى لما يحدث في باريس من اعتداءات.

واتهم ماكرون العصابات بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ جميع الأجراءات القانونية ضد "أعمال الشغب".

وأعلن ماكرون  نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواص الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

كانت أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن "كل الاحتمالات مطروحة" لإعادة النظام في فرنسا"، فيما دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى اجتماع جديد لخلية الأزمة الوزارية، الجمعة، في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.

وأكدت بورن، الجمعة، أن السلطة التنفيذية تدرس "كل الاحتمالات" لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.

 

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