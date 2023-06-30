البيئة: تطور ملحوظ في ملف المخلفات خلال الـ 9 الماضية

شهد ملف المخلفات تطورا ملحوظا على مدى السنوات الـ9 الماضية خاصة مع صدور قـانون تنظـيم ادارة المخلفات ووضع لائحتخ التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريـق الإدارة الآمنـة للمُخلفـات بكافة أنواعها (خطرة -صناعية – زراعية –صلبة بلدية – هدم وبناء) والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، وكانـت توجيهـات القيـادة السياسـية الإسـراع فـى وضـع منظومـة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسـًا بالسـكان حـتى يشـعر المـواطن بتحسـن ملمولح فى أسرع وقت.

إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس الس الوزراء رقم 2112 لسـنة 2102

صدر أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 212 لسنة 2121 ولائحتخ التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواض للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاعيين الخاص والقطاع اير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (22 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.

إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2109 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهربـاء المتولـدة مـن المخلفات وإطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات WIMS والمتضمن إصدار تراخيص مزاولـة انشـطة الادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة الكترونيًا وتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة و إنشاء البنية التحتية للمنظومة حيث تم إنشاء عدد 20 مدفن صحي للمخلفات صحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 2 مدافن.

إنشاء 2 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، و2 محطة وسيطة متحركة في 2 محافظات، وجاري تنفيذ 2 محطات وسيطة ثابتة و22 محطة وسيطة متحركة.

وتم إنشاء (2) محطة لمعالجة وتدوير مخلفات في محافظة سوهاج والمنيا والغربية، و الانتهاء من رفع كفاءة عدد (2) خطوط مصنع دفرة في محافظة الغربية، وجاري الانتهاء من ورفع كفاءة خطوط أخرى بنفس المخافظة وجنوب سيناء ، وجاري تنفيذ مصنع في محافظة المنوفية ، كما انة جاري تنفيذ.

إنشاء (2) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس ، دسوف ، كفر الشيخ) و لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن .

إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية والبدء في التنفيذ في سبتمبر 2120

وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات ولائحتة التنفيذية، وفى إطار هذه الإجراءات بدء دراسة وتنفيذ خطة أخرى مرتبطة، بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.

وتم وقف التدخل العاجل للتدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية, حيث رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام, بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام.

تقديم دعم مالي بـ22.2 مليون جنيه لرفع التراكمات في محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).

دمج القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات البلدية

العمل على دمج القطاع اير الرسمي في اال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليخ صدور قرار من وزير القوى العاملة صسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى اال المخلفات

تحويل المخلفات لطاقة

البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، حيث صدر قرار رئيس الس الوزراء رقم 20 لسنة 2109 بشأن التعريفة المغذية للطاقة الكهربائية الناتجة عن معالجة المخلفات، واعداد مستندات التأهيـل للشـركات الرابحة فـى الاسـتثمار،واختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ.

توقيع عقد محطة تحويلات المخلفات الي طاقة كهربائية

في منطقة ابو رواش بالجيزة باعتبارة اللبنة الأولي لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيـث توقيـع العقـد بـين محافظـة الجيـزة مـع تحالف (الهيئة القوميـة للإنتـاج الحربـي، وRenergy Group Partners) بتكلفـة اسـتثمارية تصـل إلى حوالي21 مليون دولار، وبطاقـة اسـتيعابية 0211 طـن في اليـوم، كمـا تصـل تكـاليف التشـغيل إلى حوالي 2.2 مليون دولار سنويا، لإنتاج 21 ميجاوت في الساعة.

تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشـادي بقريـة قلهانـة مركز أطسـا محافظـة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شـركة رويـال جـرين جاز )Scandia Energy(ومركـز البيئـة والتنميـة للمنطقـة العربيـة وأوروبا "سيدارى"، سعة المحطة 2.2 طن/يوم بقدرة إنتاجية 011 كيلووات