إنبي يتفوق على فاركو 2-1 في الدوري

نجح نادي إنبي في تحقيق الفوز على فاركو 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدوري المصري.

أحرز أحمد آمين قفه هدف تقدم إنبي في الدقيقة 25 من خلال إرسال محمد حمدي تمريرة بينية ل أحمد أمين قفة الذي راوغ اللاعب أحمد عوض داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقوة لتمر بجوار الحارس لداخل الشباك.

وتعادل سوكار ي في الدقيقة 38 بعدما أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

ونجح أحمد أمين قفة في إحراز هدف تقدم إنبي في الدقيقة 81 بعدما سدد عبد الرحمن عماد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا ولكن تابعها أحمد أمين قفة بتسديدة لتسكن الشباك.



وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة، خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - محمد حمدي، خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.



