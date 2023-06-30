الشرطة الفرنسية تعلن وفاة شاب خلال احتجاجات باريس

أفادت الشرطة الفرنسية ،اليوم الجمعة، بوفاة شاب بعد سقوطه من سطح أحد الأبنية خلال الاحتجاجات التي شهدتها باريس خلال الأيام الماضية.

كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 45 ألف شرطي لحفظ الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ،في وقت سابق من اليوم ، عن توقف حركة المواصلات العامة في البلاد اعتبارا من الـ9 مساء بسبب أعمال الشغب.



وأعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا ابتداء من السابعة مساء في التوقيت المحلي أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية بسبب استخدامها في أعمال الشغب.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الجمعة، في كلمته بعد اجتماع خلية الأزمة أن الحكومة الفرنسية ستصدى لما يحدث في باريس من اعتداءات.

واتهم ماكرون العصابات بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد "أعمال الشغب".

وأعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

كانت أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.