أبو العينين: الاستثمارات الروسية والأوكرانية ذهبت إلى دبي وتركيا بعد الحرب| فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه كان من الممكن لمصر جذب مليارات الدولارات؛ نتيجة هروب المستثمرين من روسيا وأوكرانيا بعد الحرب بينهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات الروسية والأوكرانية بعد الحرب، ذهبت إلى دبي وتركيا.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة؛ يبشر بمرحلة جديدة من التفاعل مع المستثمرين.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن الرقمنة تسهم في جذب المستثمرين، مؤكدا أن جذب الشركات التكنولوجية إلى مصر؛ سيسهم في تحولنا إلى دولة صناعية قوية.