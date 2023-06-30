أبو العينين: كل القروض التي حصلنا عليها لدينا خطة مدروسة لسدادها

‏قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن القروض التي حصلت عليها مصر، كانت “استدانة مدروسة”، وتم استخدامها في المشروعات الكبيرة، لافتا إلى أن كل القروض التي حصلنا عليها لدينا خطة مدروسة في سددها.



‏وأوضح محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أثرتا على العالم ومصر سلبا، والعالم كله ما زال يعاني حتى الآن، وهناك العديد من المصانع أغلقت في أوروبا بسبب أزمة كورونا.

إنشاء 75 جامعة خلال 10 سنوات

وأضاف أبو العينين، أن مشروعات الطرق أصبحت بجودة عالية وآمنة في مصر، وأيضا تم إنشاء 75 جامعة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصر أصبح لديها جامعات على مستوى عالٍ.

وأكد أن الجامعات المصرية الحديثة، قللت من سفر المصريين للتعليم في الخارج، فنحن لدينا ثورة علمية في الجامعات حاليا.