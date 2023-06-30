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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود بدر: شريهان تكفلت بطبع 600 ألف نسخة لحملة تمرد

الفنانة شيريهان
الفنانة شيريهان

كشف النائب محمود بدر مؤسس حركة تمرد قبل ثورة 30 يونيو دور الفنانة شريهان في دعم الحملة.

وقال محمود بدر  خلال لقائه  مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": لم يوجد شبر في مصر وإلا به منسقا للحملة لجمع التوقيعات واستمارات حملة تمرد.

وأضاف محمود بدر: "في بداية الحملة كانت توجد أزمة في طبع استثمارات حملة تمرد ففوجئت باتصال من الفنانة شريهان تعلن تكفلها بطبع 600 ألف استمارة للحملة كما أنها تبرعت بمقر مؤقت".
 وتابع محمود بدر: "كنت أتفاجأ باتصالات من الموطنين يعلنون تبرعهم بطبع ملايين النسخ من استمارات حملة تمرد".

الجماعة الارهابية

وأكد مؤسس حملة تمرد، أنه كان يوجد إجماع من كل طوائف المصريين علي رفض جماعة الإخوان الارهابية، معقبا: "امرأة بسيطة مرة طبعت 100 نسخة وجابتهم بنفسها مقر الحملة بالهرم، كما أنها جمعت 23 توقيعا من جيرانها".

وأشار إلى أنه يوم 30 يونيو كان مقرر أن يكون التجمع في ميدان التحرير الساعه الخامسة ولكنه امتلأ عن آخره الساعة الثالثة.


 

 

الإخوان الإرهابية الإعلامي أحمد موسى الجماعة الارهابية الفنانة شيريهان النائب محمود بدر برنامج على مسئوليتي جماعة الإخوان الإرهابية ثورة 30 يونيو

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