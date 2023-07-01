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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيد البدوي: الرئيس السيسي قادر على تحقيق الحرية السياسية التي تحتاجها مصر

صدى البلد

قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، إن مصر تحتاج إلى حرية سياسية، والوحيد القادر على تحقيق ذلك هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف السيد البدوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن التنمية تحتاج لإعلام حر وحرية رأي ومؤسسات دولة قوية، وهذا لو تحقق ستصبح مصر بقيادة الرئيس السيسي دولة عظمى في بضعة أشهر.

خصوم

وتابع السيد البدوي: مصر لها خصوم تروج لمخاوف غير موجودة، والأمريكان لم ولن يكونوا أصدقاء لمصر، مؤكدا أن سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق كان هدفها تمكين الإخوان.

وأشار رئيس حزب الوفد السابق إلى أن الإعلام المعادي ليس سوشيال ميديا فقط هناك إرهابا فكريا آخر، منوها أن الكتائب المعادية تسعى لترويج الفوضى والشائعات.

واستكمل السيد البدوي: لا أمانع أن يكون رئيس مصر تابعا لحزب، ثم يكون رئيس للمصريين كافة وحكما بين المواطنين.

وواصل:الرئيس السيسي أكد على ضرورة وجود إشراف قضائي في الانتخابات المقبلة.

واختتم السيد البدوي: من الصعب اتفاق كل الأحزاب على مرشح رئاسي واحد أمام الرئيس السيسي؛ والرئيس السيسي لم يكن ينوي الترشح في انتخابات الرئاسة 2014، لكني صممت على أن يقوم السيسي حينما كان وزيرا للدفاع بالترشح على الرئاسة، وهذا حدث خلال لقائي مع اللواء العصار.

 

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