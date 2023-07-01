البدوي: لا يوجد منافس قوي أمام الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

بعد إنجازات 10 سنوات..

علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، على رغبة عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الحالي، وفؤاد بدراوي، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الهيئة العليا بحزب الوفد صاحبة الحق في تحديد مرشح للحزب عن الوفد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما يحدث ليس انقسام داخل الحزب.

وقال السيد البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إن 52 عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد أيدوا ترشيح عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسية في اجتماع خارج الحزب.

الوفد

وأضاف، أن حزب الوفد يشهد رواجا سياسيا على الساحة الداخلية، كما أن الحزب ملتزم بقرارات اللجنة العليا للوفد بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي النهاية سيكون هناك مرشحا واحدا يمثل الوفد في الانتخابات الرئاسية.

وتابع، أن المواطن المصري لديه ذكاء فطري في اختيار من يمثله لرئاسة الجمهورية، ولكن ليس هناك حظوظ لممثل حزب الوفد في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يوجد منافس قوي أمام الرئيس السيسي الذي يتملك قاعد شعبية كبيرة لعد ما تحقق من إنجازات خلال 10 سنوات، كما أنه لا يوجد تلاعب في أي انتخابات منذ 2011.

وأوضح السيد البدوي، أن الدولة المصرية استطاعت إدارة أزمة كورونا بحكمة شديدة، ولكن الأزمة الروسية الأوكرانية لها العديد من التأثيرات السلبية خاصة الأزمة الاقتصادية، وسحب 22 مليار دولار من البنك المركزي تسبب في تداعي الأزمة الاقتصادية.