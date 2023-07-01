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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مواطن يثير الجدل بسلخ رؤوس الأضاحي على مسار المونوريل بمدينة نصر

صدى البلد

آثار مواطن الجدل بقيامه بمخالفة تعليمات محافظ القاهرة وافتراش الرصيف والقيام بأعمال سلخ رؤوس الأضاحي على مسار المونوريل بشارع ذاكر حسين بمدينة نصر وذلك بالنخالفة للأماكن المخصصة لذلك.

وآثارت الصورة دهشة وسخرية المواطنين وجاءت التعليقات كالاتي : 

لازم اتخاذ رد فعل قانوني، أيه التهريج دا، المصري معروف بجبروته، الشخص دا لازم يتحاسب، ثقافة المصريين تحتاج للتغير.

وكان، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) شهدت اقبالًا ملحوظًا من المواطنين من بعد صلاة العيد لذبح أضاحيهم فى مكان صحى وآمن .

وأوضح المحافظ، أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين، وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين فى ذبح الأضحية، حيث تشمل الخدمة المجانية، الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح، والتجهيز، ومكان انتظار السيارة.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة استمرار تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

ونوه محافظ القاهرة بتوافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة .

الأضحية ذبح الأضحية ذبح الاضحية في الشارع مسار المونوريل شارع ذاكر حسين

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