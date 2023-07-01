السيد البدوي: جماعة الاخوان الإرهابية اقتحمت مقر حزب الوفد بالأسلحة

أكد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، أن صفحات جماعة الاخوان الإرهابية نشرت تصريحات 26 يونيو 2013، بشأن قراراتالجاسوس محمد مرسى لاعتقال قيادات جبهة الإنقاذ وأعضاء الدستورية العليا.

وقال السيد البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة، بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إنه في الـ26يونيو 2013، السفيرة الأمريكية قابلت اللواء محمد العصار ولكنه رفض محاولاتها للتدخلفي الشأن الداخلي لمصر.

وتابع: القوات المسلحة نشرت قوات على مستوى الجمهورية في الـ26 يونيو 2013، لتأمين مصر من الفوضى، وعدم حدوث أي فراغسياسي أو أمني في مصر، كما أن الفريق السيسي طلب من مرسي يوم 26 يونيو 2013، بإقالة النائب العام، واختيار رئيس حكومة لايتمني لأي حزب سياسي.



الثورة

وأوضح السيد البدوي، أن مشهد ثورة 30 يونيو 2013، لم تكرر على مستوى العالم، كما أن الشرعية يمنحها الشعب هو من يسلبها، لذابمجرد نزول الشعب يوم 30 يونيو، سقطت شرعية مرسي، لافتا إلى جماعة الاخوان الإرهابية اقتحمت مقر الوفد، وهذه الجماعة كانت تحملأسلحة بيضاء.

