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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حمام كريم لتنعيم الشعر في العيد

حمام كريم لتنعيم
حمام كريم لتنعيم الشعر فى العيد

حمام كريم لتنعيم الشعر فى العيد، يمكن إعداد حمام كريم لتنعيم الشعر في العيد باستخدام مكونات طبيعية وفعالة. إليك طريقة عمل حمام كريم لتنعيم الشعر في العيد تقدمة خبيرة التجميل حنان الديب. 

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المكونات لعمل حمام كريم 


- 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
- 1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
- 1 ملعقة صغيرة خلاصة الصبار
- 1 بيضة كاملة
- 1 ملعقة صغيرة عصير الليمون

الطريقة:

1. في وعاء، اخلطي الزيت جوز الهند وزيت الزيتون وخلاصة الصبار والبيضة وعصير الليمون جيدًا.

2. افردي الخليط على شعرك بأطراف أصابعك وتأكدي من تغطية كل شعرة بشكل جيد.

3. ارتدي غطاء الشعر البلاستيكي واتركي الحمام لمدة 30-60 دقيقة.

4. اشطفي شعرك بالماء الفاتر واستخدمي شامبو لتنظيفه بشكل جيد.

يمكن استخدام هذا الحمام مرة واحدة في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج. كما يمكن استخدام زيت الأرجان أو الخروع بدلاً من زيت جوز الهند وزيت الزيتون، ويمكن إضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية المفضلة لك لإضفاء رائحة لطيفة على الحمام.

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