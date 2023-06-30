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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل فتة اللسان
طريقة عمل فتة اللسان

فتة اللسان من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فتة اللسان.

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مقادير فتة اللسان 


لسان 
(للسلق)
2طماطم مكعبات
2جزر حلقات
٣فص ثوم صحيح
ماء مغلي
لاورا بودر
حبهان بودر
(لتشويح اللسان)
٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم
٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
٢ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
زبدة المصريين
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(لعمل الأرز)
أرز مصري
ثوم مفروم
ماء مغلي
زبدة المصريين
خل
ملح
(لعمل الصلصة)
صلصة طماطم مسبكة
ثوم مفروم
زبدة المصريين
خل
ملح
فلفل أسود 
(لعمل العيش) 
عيش بلدي مكعبات
ثوم مفروم
زبدة المصريين
(لعمل الطشة)
ثوم شرائح
زبدة المصريين 
خل 


طريقة تحضير فتة اللسان 


(لسلق اللسان)
في حلة على النار نضع كل مكونات السلق وماء مغلي ثم نضع اللسان ونتركه حتى يسلق ثم نرفعه من على النار ونغسله ونقشره ونقطعه إلى شرائح 
(لتشويح اللسان) 
في طاسة ساخنة على النار نضع الزبدة ثم نضع اللسان ونشوحه ثم نضيف الثوم والفلفل الحار والتوابل كلها ونشوح جيداً
(لعمل الأرز) 
في حلة ساخنة على النار نضع الزبدة ثم نضع الثوم والخل ونقلب ثم نضيف الأرز ونقلب حتى يتشوح قليلاً ثم نضع الماء المغلي ونقلب ونتركه حتى يتشرب الماء وينضج
(لعمل الصلصة)
في حلة على النار نضع الزبدة ثم نضع الثوم والخل ونقلب ثم نضيف الصلصة والملح والفلفل الأسود ونقلب حتى تتسبك 
(لعمل العيش) 
نضع العيش على صاج ثم نضع عليه الزبدة والثوم ونقلب ثم ندخله الفرن حتى يتحمص  
(لعمل الطشة) 
في طاسة ساخنة على النار نضع الزبدة ثم نضع الثوم والخل ونقلب حتى يتحمر الثوم
(لتجميع الفتة) 
في طبق التقديم نضع طبقة من العيش والقليل من الأرز والصلصة ونقلب ثم نضع باقي كمية الأرز والصلصة ثم نضع اللسان المشوح ونضع الطشة على الوجه وتقدم الفتة وصحتين وهنا 

فتة اللسان طريقة عمل فتة اللسان الشيف نونا مقادير فتة اللسان طريقة تحضير فتة اللسان

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